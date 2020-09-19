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МОЗ опублікував список країн "червоної" зони

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, в яких найскладніша епідеміологічна ситуація. Станом на сьогодні, в цьому списку 47 країн.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В список "червної" зони входять: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина тощо.

В "зелену" зону входять: Україна, Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина тощо.

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Нагадаємо, вчора Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину.

Станом на 17 вересня, в Україні виявили найбільший добовий приріс захворюваності коронавірусом - 3584 зараження. Денис Шмигаль говорив, що найвищий рівень обмеження буде вводитися, якщо рівень захворюваність в регіоні більш ніж у 5 разів перевищує середній по Україні.

Також Кабінет міністрів України змінив умови поділу регіонів на зони карантину. Регіони підключили до прийняття рішення щодо "червоних" зон.

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