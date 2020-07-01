МОЗ не може визначити місце поодинокого інфікування коронавірусом, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ не має можливості дослідити кожен випадок

В Україні немає статистики щодо місць інфікування українців коронавірусом. Втім, лікарі мають перелік закладів, де найчастіше фіксують групові спалахи.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Hromadske".

За словами Ляшка, неможливо встановити місце інфікування в поодиноких випадках, адже хвороба має тривалий інкубаційний період.

"Це майже неможливо встановити (де інфікувалась людина - ред.), якщо не є питанням групових спалахів. В гуртожитках бували, на промислових підприємствах багато, в психіатричних, в будинках для людей похилого віку ці спалахи фіксуються", - пояснив він.

Також, головний санлікар розповів, як проводиться епідеміологічне розслідування випадків зараження коронавірусом.

"Як відбувається епідрозслідування: є випадок, визначається коло контактних. Коли ми виявляємо хворого серед контактних, то розуміємо де вони контактували. Де вони були: в супермаркет ходили разом, в закритому приміщенні були. Ці речі ми можемо зв’язати, все інше на 100% підтвердити неможливо", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували менше ніж 700 нових випадків захворювання на коронавірус.

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Автор: Анастасия Светлевская