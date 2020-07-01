ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ не може визначити місце поодинокого інфікування коронавірусом, - Ляшко

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 21:30
МОЗ не може визначити місце поодинокого інфікування коронавірусом, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ не має можливості дослідити кожен випадок

В Україні немає статистики щодо місць інфікування українців коронавірусом. Втім, лікарі мають перелік закладів, де найчастіше фіксують групові спалахи.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Hromadske".

За словами Ляшка, неможливо встановити місце інфікування в поодиноких випадках, адже хвороба має тривалий інкубаційний період.

"Це майже неможливо встановити (де інфікувалась людина - ред.), якщо не є питанням групових спалахів. В гуртожитках бували, на промислових підприємствах багато, в психіатричних, в будинках для людей похилого віку ці спалахи фіксуються", - пояснив він.

Також, головний санлікар розповів, як проводиться епідеміологічне розслідування випадків зараження коронавірусом.

"Як відбувається епідрозслідування: є випадок, визначається коло контактних. Коли ми виявляємо хворого серед контактних, то розуміємо де вони контактували. Де вони були: в супермаркет ходили разом, в закритому приміщенні були. Ці речі ми можемо зв’язати, все інше на 100% підтвердити неможливо", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували менше ніж 700 нових випадків захворювання на коронавірус.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїнистатистикаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся