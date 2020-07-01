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Менше 700: в Україні скорочується кількість нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 09:06
Менше 700: в Україні скорочується кількість нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За минулу добу одужали майже в 5 разів більше людей, ніж вчора

Станом на ранок 1 липня в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу - за минулу добу заразились ще 664 людини. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях

Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.

Крім того, за минулу добу одужали 433 людини, що майже в 5 разів більше, ніж вчора. Загалом з початку епідемії заразились 44 998 людей.

Менше 700: в Україні скорочується кількість нових випадків коронавірусу

Також за минулу добу померли 14 людей, а загальна кількість смертельних випадків становить 1173.

Нагадаємо, вчора повідомляли про 706 нових випадків коронавірусу. Зазначимо, останні дні в країні фіксують значне зменшення заражень, порівняно з минулим тижнем, коли антирекорди фіксували чи не щодня.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський, кажучи про спалах COVID-19 в Україні, заявив, що медицина повинна бути готова до всього.

Разом з тим, Кабінет міністрів визначив показник, при перевищенні якого в Україні може бути введений жорсткий карантин.

Додамо, епідемічна ситуація у 13 областях України та Києві не дозволяє їм послаблювати карантин.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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