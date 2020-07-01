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Минздрав не может определить место одиночного инфицирования коронавирусом, - Ляшко

Новости » Коронавирус     01.07.2020 - 21:30
Минздрав не может определить место одиночного инфицирования коронавирусом, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

У Минздрава нет возможности исследовать каждый случай

В Украине нет статистики по местам инфицирования украинцев коронавирусом. Впрочем, врачи имеют перечень заведений, где чаще всего фиксируют групповые вспышки.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Hromadske".

По словам Ляшко, невозможно установить место инфицирования в одиночных случаях, ведь болезнь имеет длительный инкубационный период.

"Это почти невозможно установить (где инфицировался человек - ред.), если не является вопросом групповых вспышек. В общежитиях бывали, на промышленных предприятиях много, в психиатрических, в домах для людей преклонного возраста эти вспышки фиксируются", - пояснил он.

Также, главный санврач рассказал, как проводится эпидемиологическое расследование случаев заражения коронавирусом.

"Как происходит эпидрасследование: есть случай, определяется круг контактных. Когда мы выявляем больного среди контактных, то понимаем где они контактировали. Где они были: в супермаркет ходили вместе, в закрытом помещении были. Эти вещи мы можем связать, все остальное на 100% подтвердить невозможно", - отметил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали меньше чем 700 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныстатистикаКоронавирус
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