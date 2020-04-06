МОЗ пояснив, що робити людям без сімейного лікаря при симптомах COVID-19

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

При симптомах коронавірусу необхідно звертатися на номер 103

При симптомах коронавірусу людям без підписаної декларації з сімейним лікарем необхідно звернутися на номер 103. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в більшості випадків сімейний лікар має приймати рішення про те, що робити хворому з симптомами COVID-19.

"У разі, якщо у людини немає декларації і є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавирусной хворобою, вона має набрати 103 - номер швидкої медичної допомоги. Там диспетчер підкаже або направить до вас мобільну бригаду", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. Помер 84-річний чоловік, житель Дружківки, у якого лабораторно підтвердили наявність коронавірусу.

Станом на ранок 6 квітня в Україні понад 1 300 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З початку спалаху померло 38 осіб, 28 пацієнтів повністю одужали. Крім того, ще дві смерті були зафіксовані сьогодні вранці - в Тернопільській і Закарпатській областях.