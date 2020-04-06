Минздрав объяснил, что делать людям без семейного врача при симптомах COVID-19

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

При симптомах коронавируса необходимо обращаться на номер 103

При симптомах коронавируса людям без подписанной декларации с семейным врачом необходимо обратиться на номер 103. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в большинстве случаев семейный врач должен принимать решение о том, что делать больному с симптомами COVID-19.

"В случае, если у человека нет декларации и есть симптомы, которые свидетельствуют о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, он должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Умер 84-летний житель Дружковки, у которого лабораторно подтвердили наличие коронавируса.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине более 1 300 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. С начала вспышки умерли 38 человек, 28 пациентов полностью выздоровели. Кроме того, еще две смерти были зафиксированы сегодня утром - в Тернопольской и Закарпатской областях.