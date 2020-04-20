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МОЗ: новий спалах коронавірусу може трапитися через тиждень після Великодня

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 10:37
МОЗ: новий спалах коронавірусу може трапитися через тиждень після Великодня
Фото: богослужіння на Великдень (скріншот з відео)

Новий спалах прогнозують через п'ять-десять днів

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла, коли очікувати на новий спалах коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "1+1".

За словами представниці МОЗ, новий спалах коронавірусу прогнозують через 5-10 днів після Великодня, адже багато українців, попри карантинні обмеження, пішли до церкви, де могли заразитися. Така ситуація вже спостерігалася після Вербної неділі.

"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності… Ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично", - наголосила вона.

Микичак зазначила, що недотримання карантину українцями може вплинути на його продовження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо у Свято-Успенській Святогірській лаврі у Донецькій області Великдень зустрічали з порушеннями карантину. Попри заборону уряду, на богослужіння в храм прийшла велика кількість вірян, які не при цьому не мали засобів захисту.

Після цього прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що через порушення карантину на Великдень через тиждень у Святогірську може бути спалах коронавірусу.

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