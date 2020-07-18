ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МОЗ ініціює кадрові зміни в керівництві Львівської ОДА

Львів, Субота 18 липня 2020 12:48
МОЗ ініціює кадрові зміни в керівництві Львівської ОДА
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

МОЗ не задоволений ситуацією з медициною у Львівській області

Міністерство охорони здоров'я України ініціює кадрові зміни в керівництві Львівської обласної державної адміністрації (ОДА). Причина - незадовільна ситуація у медичній сфері в області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ у Facebook за результатами брифінгу міністра Максима Степанова.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято після звіту робочої групи міністерства, яка була з перевіркою у Львівській області на початку липня.

При цьому на брифінгу Степанов розповідав про це, відповідаючи на питання про звільнення керівника місцевого департаменту охорони здоров'я. За його словами, після візиту на Львівщину він дав місяць на усунення проблемних питань.

"Багато чого просто не було виправлено, не звернули уваги на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблено відповідне подання про звільнення тих чи інших людей керівництвом Львівської ОДА", - додав Степанов.

Нагадаємо, за станом на 17 липня Львівська область не відповідала критеріям для ослаблення карантину.

Тим не менш, протягом тижня в регіоні поступово знімаються обмеження, зокрема, у Львові вже відкрили дитсадки, музеї та кінотеатри.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЛьвівМінстерство охорони здоров'я Українимедицина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся