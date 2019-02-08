У Мінюсті розповіли про закон щодо спрощення отримання послуг при народженні дитини

Реєстрацію новонароджених можна буде здійснювати онлайн

На заседании правительства был поддержан законопроект, который позволит родителям ребенка получить пакет из девяти услуг по одному заявлению. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, соответствующий проект Кабинет министров поддержал на заседании 6 февраля.

"Что мы предлагаем сегодня вместе с нашими коллегами из правительства и международными партнерами. Кабинетом министров был поддержан разработанный Министерством юстиции проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка". Так называемый проект "е-малыш". Данный проект позволит родителям получить полный комплекс из 9 услуг по одному заявлению", - рассказала Сукманова.

По ее словам, родители ребенка смогут получить регистрацию в государственных реестрах и определение ребенка к гражданству Украины.

"Это позволит уменьшить количество необходимости визитов в государственные органы с 10 до нуля. Это позволит уменьшить количество предоставлений документов для получения этих услуг вместо 33 до 1. Возможно обращение онлайн, через почту или в роддоме. Услуга "9 в 1" является бесплатной", - подчеркнула чиновница.

Заместитель министра отметила, что подобная система реализуется в Канаде и Новой Зеландии.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил изменения в законодательные акты для создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка.

Как писало РБК-Украина ранее, анонсировалось, что в Украине внедрят электронную услугу е-малыш.

Добавим, по словам Сукмановой, с 1 января 2019 года "пакеты малыша" получили 19 тысяч человек.