У Мін'юсті розповіли, скільки ветеранів війни перебувають за гратами

В Україні за гратами перебувають майже 150 ветеранів війни та осіб, що мають статус учасника бойових дій. В уряді планують створити робочу групу щодо ветеранів війни, які відбувають покарання.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, станом на 27 травня ув'язнено 149 ветеранів війни. Вона наголосила, що в країні існує потреба у розробці реабілітаційних програм для засуджених ветеранів.

"Сьогодні є потреба у розробці реабілітаційних програм, програм підготовки до звільнення та успішної адаптації у суспільстві після звільнення засуджених, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій", - заявила Висоцька.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував створення експертної групи ветеранів при главі держави для вирішення питань реабілітації та працевлаштування.

Також РБК-Україна писало, що ветерана АТО Андрія Антоненка залишили під вартою до 23 липня у справі про вбивство Павла Шеремета.