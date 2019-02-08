У Мін'юсті розповіли, скільки українців отримали "пакунки малюка" у 2019

Фото: Олена Сукманова (minjust.gov.ua)

З 1 вересня 2018 року такі пакунки отримали 95 тисяч українців

З 1 січня 2019 року "пакунки малюка" отримали 19 тисяч людей. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, такі пакунки з 1 вересня минулого року отримали майже 100 тисяч людей.

"З 1 вересня 2018 року майже 95 тисяч людей отримали "пакунок малюка". З 1 січня 2019 року ця цифра склала майже 19 тисяч людей", - повідомила Сукманова.

Нагадаємо, у серпні минулого року Міністерство соціальної політики затвердило склад "бебі-боксу" для новонароджених. Таким чином, було визначено деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до п'яти тисяч гривень для комплектування одноразової натуральної допомоги "бебі-бокс" при народженні дитини. Зазначалося, що вже з першого вересня українські сім'ї при народженні дитини почали отримувати набори з двадцяти п'яти необхідних речей для новонароджених дітей.

Як писало РБК-Україна, у вересні у Мінсоцполітики заявили, що так звані "пакети малюка" будуть доставляти на будинок, якщо на момент виписки їх не буде в пологовому будинку.

Додамо, 30 травня 2018- го уряд ввів традицію забезпечення новонароджених спеціальним "бебі-боксом", в якому будуть зібрані речі, потрібні для перших тижнів життя немовляти.