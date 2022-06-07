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У Мін'юсті розповіли, скільки щомісяця витрачається на утримання одного військовополоненого

Фото: Російські військовополонені (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Щомісяця для утримання одного російського військовополоненого необхідно 3 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюська.

Дана сума витрачається на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. Крім того, гроші йдуть на витрати на медичне обладнання, ліки і зарплату персоналу.

"Такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених повинні відповідати Женевській конвенції. Повний доступ до таких осіб мають і представники Червоного Хреста", - заявив Малюська.

Він також зазначив, що завдання мінімум - утримувати російських військовополонених в таких умовах, щоб потім ніхто не говорив, що їх катують і скоюють над ними військові злочини.

"Російські військовополонені - це, в першу чергу, обмінний фонд, щоб звільнити наших українських захисників з ворожого полону", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, для російських військовополонених в Україні створили табір, в якому знаходяться особи, яких не скоро будуть обмінювати.

Раніше Денис Малюська розповів про те, що в Україні відбиратимуть майно у тих, хто підтримував російську агресію або співпрацював з окупантами.

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Війна Росії проти УкраїниДенис Малюська