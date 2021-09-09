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У Мін'юсті розповіли, коли запрацює закон про олігархів

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 19:35
У Мін'юсті розповіли, коли запрацює закон про олігархів Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Закон про олігархів в Україні може частково запрацювати в жовтні поточного року. Повністю він набуде чинності через пів року - у квітні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи "24 каналу".

"Приблизно в жовтні закон (про олігархів - ред.) набуде чинності і через пів року він буде повністю активним законом - до квітня", - сказав Малюська.

Міністр уточнив, що після прийняття закону в другому читанні Верховною Радою, яке очікується у вересні, його повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Малюська додав, що до повного вступу в силу закону у бізнесменів є час, протягом якого вони можуть добровільно позбутися статусу олігарха, включаючи участь у політичному житті країни.

"Припинити бізнес-партнерство, наприклад, з народними депутатами. Депутати, які з ними пов'язані, повинні піти з парламенту, якщо зацікавлені у веденні бізнесу", – уточнив міністр.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оцінив шанси прийняття закону про олігархів.

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