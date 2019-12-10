У Мін'юсті анонсували закон про оцінювання якості наданої правової допомоги

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що відомство розробило законопроект про обов’язковий механізм оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування "peer review". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вона зазначила, що Міністерству юстиції вдалося вдосконалити роботу адвокатів системи БПД, для яких розширено перелік підстав відшкодування витрат на надання безоплатної правової допомоги.

"Розроблено відповідний проект закону, яким буде запроваджено обов’язковий механізм оцінювання якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування - "peer review". На даний момент цей інструмент успішно пілотується системою безоплатної правової допомоги. Так, вже проведено 12 таких рецензувань "peer review", - сказано у повідомленні.

Замміністра підкреслила, що впровадження такого оцінювання сприятиме підвищенню якості безплатної правової допомоги.

"Початковий етап оцінювання, який впроваджено на сьогодні, охоплює перевірку якості надання безоплатної первинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. Результати оцінювання, а також вже напрацьовані рекомендації для підвищення якості правової допомоги доводяться до працівників системи та використовуються для підвищення кваліфікації. Другий етап, який нещодавно впроваджено, стосується перевірки якості надання вторинної правової допомоги юристами системи з надання БПД. Третій етап, який незабаром буде впроваджено, - це механізм "peer review" для адвокатів. Впевнена, завдяки такому оцінюванню якість БПД буде підвищена в рази", - зазначила Коломієць.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Раді спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня правовий комітет рекомендував парламенту поліпшити доступ засуджених до правової допомоги.