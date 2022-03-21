Мін'юст завтра подасть позови про заборону ОПЗЖ та інших проросійських партій

"За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра", - зазначила він.

За її словами, в першій інстанції ця категорія справ підсудна ОАСК.

Діяльність яких партій тимчасово заборонена: