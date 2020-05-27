Мін'юст запускає проект зі скорочення в'язниць

Міністерство юстиції України на цьому тижні запускає проект зі скорочення в'язниць. Найближчим часом буде оголошений перелік з дев'яти в'язниць, де почнеться процес заморожування.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню Mind.

За його словами, в Україні жодна в'язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

"Не в'язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше ніж 100%. Майже ні одна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їх закриття. Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев'яти в'язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)", - повідомив Малюська.

Він додав, що міністерство не може собі дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30-40%.

"Це не означає ліквідацію саме таких закладів. Може вони не наповнювалися штучно - через певні лобі туди направляли менше засуджених, а умови там нормальні. Тоді ми ліквідуємо в'язницю навіть зі значним наповненням і переведемо засуджених у кращі умови", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що протягом року очікуються зміни в законодавство, яке дозволить відомству переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки.

"Це потрібно для економії коштів. В системі вкрай низька зарплата у працівників (8000 грн / міс.) І надвисокі витрати на утримання установ. Так ми зменшимо витрати, а коштом звільнень піднімемо оплату іншим працівникам", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 8 травня в Лук'янівському СІЗО столиці в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери.

Крім того, 25 травня в Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери.