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У Чернігівському СІЗО відкрили камери платні

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 16:40
У Чернігівському СІЗО відкрили камери платні
Фото: міністр юстиції Денис Малюська (minjust gov ua)

Платні камери відкриються також у кіровограді, Харкові та Одесі

У Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери. Такі камери планують відкрити її у двох областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

У Чернігівському СІЗО вартість платних камер складе: за 1 добу - 500 грн; за тиждень - 1600 грн; за місяць - 3500 грн.

За плату укладеним будуть надаватися місця в камерах з поліпшеними побутовими умовами. Зокрема, у платних камерах буде збільшена норма площі на одного ув'язненого, відгороджений санвузол і мінімальний набір необхідних побутових умов.

"Кошти за ці послуги будуть направляти на поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики і тд", - говориться в повідомленні.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, найближчим часом платні камери з'являться в СІЗО Харкова та Одеси.

Вона також додала, що проект триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами у відомстві приймуть рішення, чи варто продовжувати ініціативу.

Нагадаємо, 19 травня платні камери з'явилися у Львівському СІЗО.

Крім того, 8 травня в Лук'янівському СІЗО столиці в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ЧернігівМіністерство юстиції УкраїниСИЗОтюрьма
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