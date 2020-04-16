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Мін’юст поки не збирається стягувати 7 мільярдів з ПриватБанку на користь Суркісів

Новини » Економіка     16.04.2020 - 13:23
Мін’юст поки не збирається стягувати 7 мільярдів з ПриватБанку на користь Суркісів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для стягнення коштів потрібне ще одне судове рішення

Міністерство юстиції, як орган, який виконує судові рішення, поки не збирається стягувати 7 млрд грн з державного "ПриватБанку" на користь родини Суркісів. Про це йдеться в роз’ясненні прес-служби відомства.

Як зазначили в прес-службі, наразі не існує судового рішення про стягнення цих грошей з банку.

"Таке розгортання подій буде можливим лише у тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей (у разі відмови банку повертати їх з депозитів) і отримають судове рішення, яке підлягає примусовому виконанню", - додали в прес-службі.

Водночас в Мінюсті повідомили, що ухвала Київського апеляційного суду не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо, 15 квітня Київський апеляційний суд відхилив скаргу "ПриватБанку" і підтвердив рішення Печерського райсуду щодо зобов’язання банку повернути 250 млн доларів офшорним компаніям родини Суркісів.

Водночас міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що судового рішення щодо стягнення братами Суркісами 250 млн доларів (7 млрд грн) з державного "ПриватБанку" на сьогоднішній день не існує.

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Новини України ПриватБанкСуркисМіністерство юстиції України
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