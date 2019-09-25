Мін'юст США не виявив порушень в розмові Трампа з Зеленським

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки проаналізувало стенограму телефонної розмови глави Білого дому Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на лист прес-секретаря відомства Керрі Купец.

Як повідомляється, в ході вивчення стенограми в міністерстві не виявили фактів порушення американського законодавства з боку президента Трампа. Також в міністерстві повідомили про закриття справи щодо телефонної розмови Трампа та Зеленського.

"Управління з кримінальних справ міністерства вивчило офіційний запис бесіди (президентів - ред.) і дійшло висновку, спираючись на факти і відповідне законодавство, що не було порушення норм фінансування виборчих кампаній, що ніякі інші дії не потрібні. Всі уповноважені відділи міністерства погодилися з цим юридичним висновком, і міністерство закрило справу ", - йдеться в документі.

Крім того, в Мін'юсті США повідомили, що розпочали вивчення ролі України та ряду інших країн у справі щодо відкриття контррозвідувального розслідування американськими спецслужбами щодо президента Трампа в 2016 році.

Нагадаємо, раніше в Білому домі опублікували стенограму липневої телефонної розмови президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Стенограма була оприлюднена навколо скандалу щодо нібито тиску Трампа на Зеленського.

Також РБК-Україна писало, що спікер американського Конгресу Ненсі Пелосі відреагувала на оприлюднення стенограми телефонної розмови президентів США та України. Пелосі наголосила, що стенограма підтверджує необхідність імпічменту Трампа.