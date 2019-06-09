В Конгресі США проведуть слухання щодо звіту Мюллера

Фото: Роберт Мюллер (Reuters)

Слухання відбудуться наступного тижня

Комітет з питань розвідки та Юридичний комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) проведуть слухання щодо звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання Росії у американські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, слухання у Юридичному комітеті відбудуться вже у понеділок, 10 червня, але сам спецпрокурор Мюллер, який напередодні оголосив про свою відставку, участі в них не братиме.

Крім того, у середу, 12 червня, відбудуться слухання у Комітеті з питань розвідки. На цих слуханнях у центрі уваги будуть висновки контррозвідки, які були зроблені на основі звіту Мюллера. Проте ні спецпрокурор ні члени його колишньої команди участі у слуханнях брати не будуть.

У комітеті зазначили, що планується обговорення доказів перешкоджання правосуддю з боку американського президента Дональда Трампа, які були представлені у звіті.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що члени Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які контролюють Палату представників Конгресу, не зможуть домогтися його імпічменту. Глава США закликав демократів "повертатися до роботи".