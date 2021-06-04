Мін'юст США оцінив збитки від штурму Капітолію

Міністерство юстиції США оцінило збиток, нанесений Капітолію в результаті штурму прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, в 1,5 млн доларів. В результаті атаки пошкоджені предмети мистецтва і меблі, що мають історичну цінність.
Про це повідомляє The Washington Post.
Прихильники Трампа пішли на штурм будівлі після затвердження результатів президентських виборів, за підсумками яких новим президентом США став Джо Байден.
Оцінка збитку представлена в документах судового розгляду у справі одного з учасників заворушень. Сторона обвинувачення хоче стягнути цю суму з підсудних. Ті, кого визнають винним у скоєнні менш тяжких правопорушень, заплатять по 500 доларів, а ті, хто виявиться винним за більш серйозною статтею, - 2 тис. доларів.
Представники головного архітектора Капітолію підтвердили, що в основі підрахунків підготовлена ним оцінка збитку.
Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.
6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.