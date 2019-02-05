ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст США опублікував доповідь про іноземне втручання у вибори США 2018 року

Новини » Політика    05.02.2019 - 18:20
Мін'юст США опублікував доповідь про іноземне втручання у вибори США 2018 року
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

У Мін'юсті США не виявили іноземного втручання в проміжні вибори у 2018 році

Міністерство юстиції США оприлюднило звіт, направлений президенту Дональду Трампу, про можливе іноземне втручанні в американські проміжні вибори в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Мін'юсту США.

"Міністерство прийшло до висновку, що немає ознак того, що в будь-який час представниками іноземних урядів або іноземними агентами були зроблені дії, націлені на вплив на реалізацію або безпеку виборів, які проводилися в 2018 році ", - йдеться в документі відомства.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США пройшли 6 листопада 2018 року. За підсумками виборів демократи отримали більшість у Палаті представників Конгресу США, а Республіканська партія США зберегла більшість у Сенаті.

Після цього в матеріалі РБК-Україна "Приборкати Трампа: як пройшли вибори в Конгрес США і чого від них чекати Україні" повідомлялося, що зовнішня політика США майже не була предметом дискусій на виборах в Конгрес США, поступившись темам імміграції, контролю за поширенням зброї, податкової реформи, охорони здоров'я та освіти.

Американський літак провів розвідку біля окупованого росіянами Придністров'я У Мінфіні США відтермінували санкції проти Венесуели
Новини України Сполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся