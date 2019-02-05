Мін'юст США опублікував доповідь про іноземне втручання у вибори США 2018 року

У Мін'юсті США не виявили іноземного втручання в проміжні вибори у 2018 році

Міністерство юстиції США оприлюднило звіт, направлений президенту Дональду Трампу, про можливе іноземне втручанні в американські проміжні вибори в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Мін'юсту США.

"Міністерство прийшло до висновку, що немає ознак того, що в будь-який час представниками іноземних урядів або іноземними агентами були зроблені дії, націлені на вплив на реалізацію або безпеку виборів, які проводилися в 2018 році ", - йдеться в документі відомства.

Нагадаємо, вибори в Конгрес США пройшли 6 листопада 2018 року. За підсумками виборів демократи отримали більшість у Палаті представників Конгресу США, а Республіканська партія США зберегла більшість у Сенаті.

Після цього в матеріалі РБК-Україна "Приборкати Трампа: як пройшли вибори в Конгрес США і чого від них чекати Україні" повідомлялося, що зовнішня політика США майже не була предметом дискусій на виборах в Конгрес США, поступившись темам імміграції, контролю за поширенням зброї, податкової реформи, охорони здоров'я та освіти.