Мін'юст складе рейтинг українських в'язниць

Фото: СІЗО (прес-служба Офісу генпрокурора)

В Україні складуть рейтингову систему в'язниць, щоб реформувати систему відбування покарань. Зараз в країні функціонує 183 установи виконання покарань і слідчих ізолятора.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

За словами міністра, рейтинг в'язниць вводиться на основі критеріїв оцінки, щоб "зрозуміти, які установи працюють краще або гірше, ніж інші, і чому так трапляється".

"Нова система складається з інструментів оцінки аналітичної та цифрової карти виправних колоній та СІЗО. Система розраховує понад 350 ключових показників, що характеризують установи виконання покарань", - заявив Малюська.

За його словами, інструментарій допоможе міністерству відстежувати прогрес установ виконання покарань та приймати рішення про зміни в таких сферах діяльності:

фінанси;

кадрове забезпечення;

безпека/режим;

соціально-виховна робота;

матеріальні умови утримання;

права людини;

охорона здоров'я;

державне підприємство установи виконання покарань.

"Кінцева мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети - робити суспільство безпечнішим. Рушійною силою ринкової економіки в приватному секторі є конкуренція. Конкуренція в публічному секторі такою силою не стає, поки не з'являється рейтинг", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку серпня Мін'юст оголосив початок продажів українських в'язниць, першою вирішили продати колонію під Києвом.

У вересні Малюська заявив, що в Україні потрібно провести скорочення в'язниць. Після скорочення, в країні мають залишитися всього 2 в'язниці.