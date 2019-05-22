Мін'юст прокоментував застосування закону про люстрацію до посади глави АП

Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов прокоментував застосування закону "Про очищення влади" до посади глави Адміністрації президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

Він роз'яснив, що посада глави АП прямо зазначена у ч. 5 ст. 2 закону, як така, щодо якої здійснюються заходи щодо очищення влади (люстрація). Статус цієї посади за законом україни "Про державну службу" не має значення, адже профільний закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Також не є державними службовцями судді і прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження.

"Обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладено на керівника відповідного органу. Міністерство юстиції надає роз'яснення та контролює виконання закону", - сказав він.

Крім того, за його словами, в реєстрі люстрованых осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття закону на основі його положень. При цьому особи, які залишили свої посади до набрання чинності закону, не внесені до реєстру. У той же час, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб внесені до реєстру люстрованых осіб, повідомив Петухов.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Зараз адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

Зазначимо, що Богдан не може займати державні посади за законом про люстрацію, так як раніше обіймав різні посади в уряді Миколи Азарова.

Сам Богдан заявив, що "потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо".