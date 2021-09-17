Мін'юст: ухвалення закону про олігархів хочуть затягнути до наступних виборів

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що розгляд закону про олігархів затягують. За його словами, олігархи намагаються зробити так, щоб цей документ не встигли ухвалити до наступних парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

"Було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроект не прийняли. Ми не розуміли чітко, який буде план дій. Він зараз став зрозумілий: максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що саме тому проект закону відправили на розгляд у Венеційську комісію.

"При всій повазі до Венеційської комісії, але тут використано інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну інституцію", - додав він.

Нагадаємо, Венеційська комісія приступила до перевірки та аналізу закону про олігархів після звернення Верховної ради.

У новому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня головна тема ефіру - "Закон про олігархів". Експерти і гості студії, серед яких Олексій Данілов, Денис Малюська, Людмила Денісова, а також Томаш Фіала, Давид Арахамія, Марина Ставнійчук та інші, обговорюють, хто отримає вигоду від закону і кого саме запишуть в олігархи. А також те, якої реакції чекати від Венеційської комісії.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 17 вересня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.



Також українці у студії розповіли, чи відчувають зараз загрозу повномасштабної війни з Росією.



У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.



Крім того, дивіться великий сюжет про спогади родичів загиблих пасажирів збитого росіянами над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній".



І послухайте роздуми Савіка Шустера про сучасних диктаторів і нові виклики перед Україною.