Мін'юст планує закрити 8 колоній: список

Персоналу буде запропонована робота в найближчих установах
У Міністерстві юстиції України заявили, що вісім установ виконання покарань будуть закриті. Засуджені будуть переміщені в інші колонії з кращими умовами утримання.
Про це у своєму відеозверненні в Facebook повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька.
Планують закрити:
У Мінюсті вважають, що це дозволить зменшити витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби. Персоналу буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Мін'юсту.
Нагадаємо, у Мін'юсті показали СІЗО із найдорожчими платними камерами.
Зазначимо, за платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції вже сплатили понад 115 тисяч гривень.