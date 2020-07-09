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Мін'юст планує закрити 8 колоній: список

Четвер 09 липня 2020 11:32
Мін'юст планує закрити 8 колоній: список
Фото: українська тюрьма (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Персоналу буде запропонована робота в найближчих установах

У Міністерстві юстиції України заявили, що вісім установ виконання покарань будуть закриті. Засуджені будуть переміщені в інші колонії з кращими умовами утримання.

Про це у своєму відеозверненні в Facebook повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька.

Планують закрити:

  • Ковальську виховну колонію,
  • Черкаську виховну колонію №62,
  • Дергачівську виховну колонію № 109,
  • Жовтоводську виховну колонію №26,
  • Ігренський виправний центр №133,
  • Чорноморську виховну колонію №74,
  • Ширяївський виправний центр №111,
  • Устинівський виправний центр №37.

У Мінюсті вважають, що це дозволить зменшити витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби. Персоналу буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Мін'юсту.

Нагадаємо, у Мін'юсті показали СІЗО із найдорожчими платними камерами.

Зазначимо, за платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції вже сплатили понад 115 тисяч гривень.

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