Мін'юст планує закрити 8 колоній: список

Фото: українська тюрьма (РБК-Україна)

Персоналу буде запропонована робота в найближчих установах

У Міністерстві юстиції України заявили, що вісім установ виконання покарань будуть закриті. Засуджені будуть переміщені в інші колонії з кращими умовами утримання.

Про це у своєму відеозверненні в Facebook повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька.

Планують закрити:

Ковальську виховну колонію,

Черкаську виховну колонію №62,

Дергачівську виховну колонію № 109,

Жовтоводську виховну колонію №26,

Ігренський виправний центр №133,

Чорноморську виховну колонію №74,

Ширяївський виправний центр №111,

Устинівський виправний центр №37.

У Мінюсті вважають, що це дозволить зменшити витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби. Персоналу буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Мін'юсту.

Нагадаємо, у Мін'юсті показали СІЗО із найдорожчими платними камерами.

Зазначимо, за платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції вже сплатили понад 115 тисяч гривень.