Мін'юст направив в ЄСПЛ додаткову заяву по справі українських моряків

Мін'юст у п'ятницю, 15 лютого, подав вимогу в ЕПСЧ перевести моряків в медустанови

Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное заявление по делу незаконно задержанных российскими спецслужбами украинских моряков. Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "112 Украина".

По его словам, Минюст в пятницу, 15 февраля, подал требование в ЕПСЧ перевести моряков в медицинские учреждения.

"Мы буквально в пятницу подали требование в Европейский суд по правам человека, чтобы украинских моряков перевели в медицинские учреждения. Мы требуем, чтобы их направили на лечение в медицинские заведения Украины и оказали им необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Министр уточнил, что в настоящий момент в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел. В частности, в суде находятся дела по оккупированному Крыму, Донбассу, политзаключенным, детям-сиротам, морякам.

Напомним, ранее родственниками украинских военнопленных моряков встретились с постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой и обсудили подачу индивидуальных жалоб в ЕСПЧ.

РБК-Украина писало, что Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации за захват кораблей и моряков в Керченском проливе.