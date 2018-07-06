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Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень аліментів, - Мін'юст

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 15:58
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

На сьогодні дітям виплачено майже 2 млрд гривень аліментів

В Україні діти щотижня отримують 100 мільйонів гривень аліментів завдяки дії законодавчих ініціатив "Чужих дітей не буває". Про це у Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, сьогодні, 6 липня 2018 року, виповнюється п'ять місяців з дня, коли вступив у дію перший пакет даних ініціатив.

"За такий незначний проміжок часу ми досягли дійсно вражаючих результатів: дітям виплачено майже 2 мільярди гривень аліментів у порівнянні з виплатою 2,4 мільярда  гривень за весь 2017 рік", - зазначив Петренко.

Нагадаємо, раніше у У Міністерстві юстиції повідомили, що на сьогодні майже 10 тисяч боржників по аліментах оголошено в розшук. Із 1 січня 2018 року 1,9 млрд грн аліментів були стягнуті з божників силами держвиконавчої служби.

Додамо, що згідно з новим законом № 8296, ухваленого Верховною радою у вівторок, 3 липня, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. 

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Теги публікації: алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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