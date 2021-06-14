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Мін'юст Німеччини пригрозив заблокувати Telegram

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Берлін, Понеділок 14 червня 2021 14:06
Мін'юст Німеччини пригрозив заблокувати Telegram Фото: Telegram можуть заблокувати (Carl Court / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Telegram загрожує штраф в 55 млн євро через відсутність контактної особи для спілкування з державою і поширення контенту, що порушує закони. Якщо компанія відмовиться від співпраці з владою ФРН, месенджер в країні можуть заблокувати.

Про це повідомив Der Spiegel.

Міністерство юстиції Німеччини вимагає, щоб месенджер оперативно видаляв незаконне утримання в постах і активно ділився призначеними для користувача даними, необхідними для розслідувань, зазначає видання.

Федеральне управління юстиції, підконтрольне міністерству, вже порушило відносно Telegram провадження.

Наразі у німецької влади є адреса представництва месенджера в Дубаї, але слідчі заявили виданню, що посилати туди запити немає сенсу. За їхніми словами, вони ніколи не отримували відповіді від компанії, коли намагалися з'ясувати, хто стоїть за аккаунтом в месенджері, на якому скоюються злочини.

Нагадаємо, на хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку.

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