Джонсон предлагает Зеленскому "образумиться" или уйти с должности
Президент Украины Владимир Зеленский "должен образумиться и вернуться за стол переговоров с благодарностью". В противном случае "страну должен возглавить кто-то другой".
Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
"Президент (США Дональд, - ред.) Трамп пытается привести эти две стороны (Украину и Россию, ред.) к точке мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, фактически дало нам сигнал, что он еще не готов к этому, и я думаю, что это большое разочарование" - сказал Джонсон.
Спикер подчеркнул, что Трамп очень четко дал понять, что "если Зеленский будет готов к миру", то США согласятся вести переговоры дальше.
Джонсон подчеркнул, что для того, чтобы Украина продолжила реализацию мирного соглашения, заключенного при посредничестве США, Зеленский "должен образумиться и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен возглавить страну".
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса
Напомним, что в пятницу, 28 февраля, состоялся визит Зеленского в США.
Однако во время пресс-конференции в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возник спор.
Стороны подискутировали о войне России против Украины, гарантиях безопасности, в результате чего встреча между лидерами была досрочно завершена, а соглашение о полезных ископаемых так и не подписано.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.
Кроме того, мы также писали, что у Трампа ответили, хотят ли смены президента Украины.
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