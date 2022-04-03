RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міни в Чорному морі вказують, що вторгнення Росії в Україну стосуються громадянських інтересів, - Британія

Фото: Росія продовжує блокувати Чорне і Азовське моря (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Інформація про міни в Чорному морі становлять серйозний ризик для морської діяльності. Їх наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення РФ в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter.

При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.

"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореВійна Росії проти УкраїниВеликобританія