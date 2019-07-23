МінТОТ ініціює санкції проти заводу в Придністров'ї

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) ініціює санкції проти Молдовського металургійного заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook замглави міністерства Георгія Туки.

Він зазначив, що дані санкції були запроваджені у травні 2018 року, однак з незрозумілих причин їх скасували у березні цього року.

"Наше міністерство ініціює повторне введення санкцій проти Молдовського металургійного заводу. Ці санкції були запроваджені у травні 2018 року, але, з незрозумілих причин, були скасовані вже в березні 2019", - написав Тука.

Замглави МінТОТ зазначив, що цей комбінат розташований на території ПМР.

"До ґрунтовної статті варто лише додати одну суттєву деталь: це підприємство розташоване на території т. зв. ПМР у місті Рибніца. Згідно домовленостей, які були досягнуті в результаті "прямих переговорів" (Медведчук, ау!) між Кишиневом і Тірасполем, цей комбінат, який працює за електрометалургійною технологією, отримує електроенергію безкоштовно! Що і призводить до недоброчесних конкурентних переваг на ринку", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп допомагав уникнути санкцій України Молдавському металургійному заводу (ММЗ), який знаходиться у Придністров'ї.

Підкреслимо, в травні 2018 року Порошенко підписав указ про санкції щодо 756 підприємств, серед яких був ММЗ. Ці санкції передбачали блокування активів і обмеження торгових операцій.

Однак на початку березня 2019-го прем'єр Молдови відправив п'ятому президенту України Петру Порошенко лист, в якому просив зняти санкції з Молдавського металургійного заводу, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти цього заводу.

Так, 19 березня 2019 року Порошенко підписав указ з оновленим списком юридичних осіб, які підпадають під санкції, де замість ММЗ вже значилася Кишинівська компанія Novastal prim.