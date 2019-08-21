Мінветеранів уповноважили вести Єдиний реєстр учасників АТО

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Відповідне рішення Кабмін прийняв у ході засідання у середу

Кабінет міністрів передав повноваження з ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції Міністерству з питань ветеранів. Таке рішення уряд прийняв у ході засідання в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідним проектом постанови передбачається, що до Мінветеранів передаються повноваження Міністерства соціальної політики та Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Зокрема, йдеться про замовлення посвідчень для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та осіб, на яких поширюється чинність закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Забезпечення функціонування та ведення цього реєстру доручається міністерству до початку функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Також Мінветеранів передані повноваження щодо утворення та організації роботи міжвідомчої комісії, яка розглядає матеріали щодо визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Міністерству доручено і здійснення таких виплат.

Нагадаємо, в лютому парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №9508, яким передбачено створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як писало РБК-Україна, 14 серпня Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Створення реєстру доручено Міністерству з питань ветеранів.

Додамо також, до кінця березня профільним відомствам було доручено подати документи для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни.