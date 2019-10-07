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Мінветеранів сформувало групу для підтримки засуджених ветеранів

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Ця ситуативна група буде діяти на постійній основі

При Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб сформували ситуативну групу з підтримки і допомоги засудженим українським ветеранам і тим, які перебувають під слідством. Про це повідомила глава міністерства Оксана Коляда.

Вона повідомила, що такі заходи спрямовані на подолання наслідків стресових розладів та їх профілактики.

"Я зараз активно включилась у процес лобіювання ефективної програми психосоціальної адаптації. Саме тому, ми сформували ситуативну групу з підтримки та допомоги осудженим українським ветеранам та тим, які перебувають під слідством. І питання не у виправданні вчинку, а у подоланні наслідку стресових розладів, їх профілактики", - написала Коляда в блозі на сайт "Українська правда".

Повідомляється, що ситуативна група у складі психологів, юристів, соціальних працівників буде діяти на постійній основі, адже, за словами міністра, подібних випадків чимало.

"Скорочення фінансування програми психосоціальної адаптації, очевидно, призведе до збільшення таких випадків", - додала Коляда.

Як приклад вона навела ситуацію з Олексієм Белько, який погрожував підірвати Міст метро в Києві, а також з військовим 72-ї окремої механізованої бригади Дмитром Балабухою, якого засудили до 9 років ув'язнення за вбивство чоловіка на зупинці громадського транспорту в Києві.

Крім того, вона додала, що ініціює повернення практики проведення психолого-психіатричної судової експертизи військовими фахівцями, які знають специфіку отримання і наслідків бойової травми.

Нагадаємо, мінер київського мосту Метро Олексій Белько залишається під арештом. За Белько ніхто не вніс 288 тисяч гривень застави, який призначив суд.

Також РБК-Україна повідомляло, що Минветеранов ініціює відстрочення запровадження нового порядку перетину фізичними особами лінії розмежування на Донбасі.

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