За "мінера" київського мосту Метро не внесли заставу

Фото: Олексій Белько (facebook.com/graty.me)

Олексій Белько залишається під арештом

"Мінер" київського мосту Метро Олексій Белько залишається під арештом. Про це повідомив його адвокат Сергій Поліщук в коментарі медіа-проекту "Ґрати".

Повідомляється, що за Белько ніхто не вніс 288 тисяч гривень застави, яку призначив суд.

Адвокат також розповів, що йому невідомо, чи збирає хтось гроші для звільнення "мінера". Тим часом, Поліщук домагається звільнення Белько іншим способом, - він подав апеляцію на рішення про арешт.

"В апеляції наполягаємо на тому, що рішення про обрання запобіжного заходу було незаконним, просимо його скасувати та прийняти нове рішення, яким призначити більш м'яку міру запобіжного заходу - віддати його на поруки", - сказав Поліщук.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Белько. Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що підозрюваного просили відпустити на поруки народний депутат Яна Зінкевич, командир Корду Микола Кутий і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

РБК-Україна писало, що в Києві в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. З-за цього в столиці було введено спеціальний оперативний план. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках.