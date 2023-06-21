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Минирование ЗАЭС. В "Энергоатоме" оценили возможность подрыва охладителя россиянами

Фото: В "Энергоатоме" оценили возможность подрыва охладителя ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юрий Дощатов

После теракта РФ на Каховской ГЭС вероятность умышленного российского подрыва на ЗАЭС значительно увеличилась. Россияне с первых дней пребывания на станции начали минирование территории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин сообщил, что информация о заминировании бассейна-охладителя Запорожской АЭС появилась достаточно давно.

"Мы знаем, что они (российские оккупанты - ред.) изначально начали минирование периметра станции и береговой части, где она присоединяется к Каховскому водохранилищу. И именно там расположена линия бассейна - она полностью присоединяется к водохранилищу. Я не могу сказать, что заминирована именно плотина пруда-охладителя. Но то, что там (на станции - ред.) есть минирование, мы подтверждаем", - сказал президент компании.

Он пояснил, что российские военные провели минирование на суше и по периметру самого пруда. Однако пояснил, что пока точно неизвестно в каких именно местах находятся мины.

"Пока это неясно. Но минирование по всей полосе, примыкающей к водохранилищу. Фактически по его периметру. Но взорвать так, чтобы вода из бассейна начала уходить, практически невозможно. Даже если верхушка плотины будет взорвана, нужно рыть каналы, чтобы вода сходила", - отметил Котин.

В то же время он сказал, что осуществить подрыв таким образом, чтобы вода начала уходить из бассейна возможно, однако очень сложно.

"Можно, конечно, сделать что угодно, но это очень сложно - практически невозможно", - подчеркнул он.

Минирование ЗАЕС

Напомним, вчера начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

В частности, они заминировали бассейн-охладитель, во время подрыва которого "будут значительные проблемы", рассказал Буданов.

Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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