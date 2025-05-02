Прошла почти неделя после заявления Путина: что сейчас на границе с Курской областью

После заявлений главы Кремля Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, россияне продолжают обстреливать Сумскую область. Также наблюдается накопление техники и военных.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
По его словам, в первую очередь - это большое количество обстрелов с помощью дронов, артиллерии.
"Сумское направление - это также активность вражеской авиации, когда фактически сбрасываются управляемые авиабомбы", говорит он.
Такими действиями, по мнению Демченко, враг пытается уничтожать позиции украинских защитников, но также и прицельно бьет по населенным пунктам, фактически продолжая терроризировать мирное население.
Относительно диверсионной деятельности противника, то она также не меняется, но в дополнение к попыткам захода вражеских ДРГ остается тактика противника на отдельных направлениях, в частности по направлению н. п. Басовка и Журавка.
"Это применение малых штурмовых групп, которые идут на территорию Украины как в пешем порядке, так и пытаются также заскочить на квадроциклах для того, чтобы накапливаться на территории нашей страны и расширять зону боев уже на территории нашего государства", - рассказал представитель ГПСУ.
Но опять же, по его словам, подразделения Сил обороны - и пограничники и ВСУ, применяя все имеющееся вооружение, уничтожают эти группы, однако враг не учитывает свои потери.
"А продолжает направлять эти группы и применять такую тактику: технику на данный момент враг не применяет, чтобы прорвать нашу границу", - говорит Демченко.
Если говорить о Курской области, то как отмечает спикер, враг еще с прошлого года начал накапливать силы - и по личному составу, и по технике.
"И эти силы он применял против тех подразделений Сил обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области. И сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп", - говорит он.
Но, как добавляет Демченко, возможно, из-за недостаточного количества техники, или, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется.
На 26 апреля украинские Силы обороны контролировали 31,96 кв. км территории в Курской области: в районе Басовки - 9,88 кв. км, а в районе Гуево было 21,08 кв. км.
Уже на утро 27 апреля территория под контролем ВСУ уменьшилась до 5 кв. км и 12, 67 кв. км соответственно. По данным карты Deep State на 2 мая, размер территории, который находится под контролем ВСУ, не изменился. В то же время увеличилась "серая" зона.
Какую территорию контролируют ВСУ в Курской области на 2 мая (deepstatemap.live)
26 апреля у главы Кремля Владимира Путина заявили о якобы "освобождении" Курской области. Путин объявил о якобы "полном разгроме противника в курском пограничье".
По словам Путина, 26 апреля якобы российские войска заняли последний населенный пункт региона - село Горналь у границы с Украиной. К тому же, по данным Кремля, ВСУ якобы за время боев на этом направлении потеряли не менее 75 тысяч военных и более 400 танков.
В то же время согласно карте Deep State на 26 апреля, под контролем ВСУ все еще находились более 30 кв. км. территории российского региона. В этот же день в Генштабе ВСУ опровергли заявления Кремля об "освобождении" Курской области. Украинские военные подчеркнули, что оккупанты "выдают желаемое за действительное".
К тому же Россия придумала фейк после "освобождения" Курской области. В ЦПД объяснили, какую связь он имеет со зверствами оккупантов в Буче в 2022 году.
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