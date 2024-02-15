Минуснули пушку, С-60 и миномет: пограничники отработали по позициям РФ возле Бахмута

"Оккупанты засыпают, просыпается "Месть", - подписано видео.

В ведомстве рассказали, что пограничники Луганского отряда уничтожили противотанковую пушку "Рапира", зенитно-артиллерийский комплекс С60, "Урал" и 120-мм миномет в районе Бахмута.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Враг нанес более 100 ударов из авиации и продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов.

В частности, как уточняют в Институте изучения войны, оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и занимают более 15% Авдеевки. Кроме того, на фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск – Сватово – Кременная и на западе Запорожской области.

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