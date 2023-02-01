Минус танки и 920 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 128 420 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что россияне активизировали деятельность диверсантов в районе островов в устье Днепра. Только за сутки 30 января ВСУ уничтожили пять легкомоторных лодок с вражескими ДРГ.

Также мы писали, что за минувшую неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.

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