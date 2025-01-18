Минус Ястремская, успех пар и снятие Людмилы Киченок: украинки на Australian Open 2025

Australian Open 2025, женщины, одиночный разряд, 1/16 финала

Даяна Ястремская - Елена Рыбакина - 3:6, 4:6

Парный разряд, второй круг, 1/16 финала

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин - Герриет Дарт / Диан Парри - 6:0, 6:3

Надежда Киченок / Лейла Фернандес - Жаклин Кристиан / Камилла Розателло - 4:6, 6:2, 6:3

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 33) завершила выступления на Australian Open 2025. В третьем раунде соревнований одесситка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (WTA 7) за 1 час и 25 минут.

Ястремская второй раз в карьере уступила в третьем раунде турнира. В 2019-м на этом этапе она проиграла в двух сетах 23-кратной чемпионке турниров Большого Шлема американке Серене Уильямс. В прошлом году в Мельбурне украинка дошла до полуфинала, что стало ее лучшим результатом на мэйджорах.

Зато сестры Киченок успешно преодолели второй круг в парных турнирах. Людмила вместе с Чжань Хаоцин из Тайваня не имела проблем во встрече с тандемом Герриет Дарт (Великобритания) / Диан Парри (Франция). Украинско-тайваньский дуэт победил соперниц в двух сетах за 59 минут.

В прошлом году Киченок дошла до финала австралийского мэйджора в паре с Еленой Остапенко из Латвии. В 1/8 финала Людмила с партнершей сыграет против девятых сеяных - Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай).

Надежда Киченок и Лейла Фернандес из Канады отдали первую партию Жаклин Кристиан из Румынии и Камиле Розателло из Италии. Однако победили в двух следующих. В третьем раунде украинку и канадку ждет более серьезное испытание, поединок против первой сеяной пары - Катержина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

В парных соревнованиях Украина пока идет без потерь. В третий круг вышла также Марта Костюк с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Продолжает выступления и Ангелина Калинина в паре с итальянкой Лючией Бронцетти.

Также стало известно, что Людмила Киченок снялась с турнира в миксте. В первом раунде украинка и ее напарник Садио Думбия из Франции должны были провести матч против тандема Эллен Перес (Австралия) / Кевин Кравиц (Германия). Однако встреча не состоится. Причина отказа украинско-французского дуэта неизвестна.