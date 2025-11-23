RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Минус снайперы в Покровске и тыловые склады: СБУ показала взрывную работу дронов FP-2

Фото: противник понес потери после ударов дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецназовцы "Альфы" СБУ осуществили серию точных ударов по позициям РФ в Покровске и в тылу противника в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Службы безопасности Украины.

В СБУ рассказали, что в Покровске была уничтожена башня промышленного объекта, где украинская разведка зафиксировала размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV армии РФ.

Кроме того, еще одной целью спецназовцев стали склады с FPV-дронами, беспилотниками "Zala" и "Гербера", которые находились в тылу противника на территории Донецкой области.

 

Служба безопасности уточнила, что для ударов по вражеским целям были использованы дроны FP-2.

"Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции. Воины СБУ и в дальнейшем будут уничтожать врага на всех направлениях", - резюмировали в Службе безопасности.

Другие успехи Украины

Напомним, сегодня в Силах специальных операций ВСУ сообщили, что украинские бойцы, используя дроны Middle strike, нанесли серию ударов по целям врага, который ведет наступательные операции в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

Среди них место накопления штурмовых групп армии РФ, пункт временной дислокации и склад боеприпасов, расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки российских войск "Восток" и не только.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Служба безопасности УкраиныДонецкая областьВойна в Украине