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Минус еще один союзник. Иран отказался помогать Путину, - росСМИ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин позвонил к еще одному союзнику. Однако ему снова отказали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

После разговора с российским диктатором, Иран назвал попытку вооруженного мятежа внутренним делом России. А также выразил поддержку верховенству закона в стране.

Ситуация в России

Напомним, между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин обвиняет Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

Союзники Путина

После начала переворота Российский диктатор также обратился к президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву. Однако в ответ диктатор получил заявление Токаева о том, что происходящие в РФ события - внутреннее дело России.

Однако Путина поддержал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным Кремля, инициатором разговора была турецкая сторона. Путин доложил Эрдогану о ситуации в РФ на фоне вооруженного мятежа.

"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину - читайте об этом в нашем материале.

Обо всем происходящем в России читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

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