Минус еще один корабль: что известно об уничтоженном в Крыму российском буксире "Сатурн"

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Детали спецоперации ГУР

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны, 6 июня спецподразделение 9 департамента ГУР МО нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

Операция была проведена в акватории озера Панское у берегов временно оккупированного Крыма. Разведчики отмечают, что атака была совершена после успешного прорыва оборонительных заграждений россиян в Черном море.

На опубликованных кадрах заметно, что российский корабль был уничтожен с помощью морских дронов.

Что известно о "Сатурне"

Буксиры проекта 498 "Сатурн" - это серия портовых рейдовых буксиров с двумя винтами. Они были созданы еще в 1960-х годах, входили в состав советского флота, но назывались "Протей". Также эти буксиры известны под названием "б/у 1200" и "бычок".

Во времена Советского союза эти буксиры использовались в качестве рейдовых буксиров для различных служб гражданских портов и в службах обеспечения военно-морских баз.

wikipedia.org

Позже буксир модернизировали, их также поставляли на Кубу, в Ирак и Германию. "Сатурн" был основным типом портовых буксиров-кантовщиков в СССР, а затем и в России. Главная задача этих кораблей - выведение, перестановка, швартовка крупнотоннажных морских судов. Также они могут тушить пожары на кораблях.

Основные характеристики:

водоизмещение - 306 тонн;

грузоподъемность - 46,1 тонны;

длина - 29,3 метра;

ширина - 8,3 метра;

осадка - 3,09 метра;

скорость полного хода - 11,4 узла.

Это первый случай уничтожения украинскими защитниками рейдового буксира. проекта 498 "Сатурн".

Критична ли это потеря для РФ?

Профильное издание Defence Express считает, что уничтожение буксира "Сатурн" вряд ли является критической потерей для России.

Однако аналитики отмечают, что важна в этой спецоперации отработка украинскими разведчиками практики прохождения боновых заграждений. Как показывают последствия атаки, сделать это можно.

Такими боновыми заграждениями россияне перекрыли Севастопольскую бухту и, вероятно, установили их в порту Новороссийска, где оккупанты спрятали ударные корабли.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны, данные из Wikipedia, публикации профильного издания Defence Express.