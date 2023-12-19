Минус еще 560 оккупантов и 11 единиц техники: какая ситуация на Таврическом направлении

В общей сложности, на Таврическом направлении россияне нанесли 5 авиаударов, провели 70 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

На Запорожском направлении наши защитники и защитницы отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

А на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 560 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 11 единиц военной техники, в том числе:

6 танков;

1 ББМ;

1 артсистема;

1 БПЛА;

2 единицы спецтехники.

Кроме того, еще 6 единиц техники врага повреждены.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили два района дистанционного минирования противника.

Согласно отчету Института изучения войны, ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области и атаковали в западной части Запорожской области.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.