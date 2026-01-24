Минус почти 1000 оккупантов: свежая статистика Генштаба на 24 января

По данным украинской стороны, суммарные ориентировочные потери противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 233 020 военнослужащих. Только за последние сутки этот показатель увеличился еще на 930 человек.

Уничтоженная техника и вооружение

За отчетный период украинские защитники уничтожили или вывели из строя 4 танка, доведя их общее количество до 11 603 единиц. Потери боевых бронированных машин выросли на 3 и составили 23 949 единиц.

Существенный урон нанесен артиллерии: за сутки уничтожена 31 система, а общее число потерь достигло 36 580.

Также подтверждено поражение одного средства противовоздушной обороны, в результате чего суммарные потери ПВО составляют 1 283 единицы. Без изменений остаются данные по реактивным системам залпового огня, самолетам и вертолетам.

БПЛА, ракеты и логистика

Особенно заметными остаются потери в беспилотниках оперативно-тактического уровня. За сутки уничтожено 772 дрона, а их общее количество превысило 114 тысяч.

Также подтверждено уничтожение 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что усиливает логистические проблемы противника на линии фронта.

Общая динамика

Накопленные потери свидетельствуют о продолжающемся истощении российских ресурсов и высокой эффективности действий Сил обороны Украины, которые ежедневно наносят противнику ощутимый урон по всем ключевым категориям.