Что такое блок "Победа"

"Победа" (Pobeda - Victorie) - пророссийская оппозиционная политическая коалиция в Молдове, созданная 21 апреля 2024 года в Москве. Главная "идея" этого блока - срыв евроинтеграции с Молдовой и союз с Россией.

Ее основатель и лидер - пророссийский олигарх Илан Шор, который сбежал из Молдовы в Россию и получил российский паспорт. В Молдове Шор находится под следствием по обвинению в краже миллиарда долларов государственных денег.

Исполнительный секретарь и №1 в партийном списке - одиозная пророссийская деятельница, глава Гагаузии (автономия в составе Молдовы) Евгения Гуцул. Она известна тем, что в 2019-2022 годах возила в Молдову деньги из России, а ее взгляды открыто пропутинские. Находится под санкциями США.

Отметим, что 15 июля ЕС одобрил новый пакет санкций против пророссийских политиков и организаций в Молдове. В Брюсселе заявляют, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов.

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