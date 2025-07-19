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Минус агент Кремля: Молдова не допустила к выборам блок беглого олигарха Илана Шора

Фото: парламент Молдовы (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Центральная избирательная комиссия Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа", который возглавляет беглый олигарх Илан Шор. Решение было принято большинством голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Telegraph Moldova.

Основанием для отказа блоку в регистрации стали многочисленные нарушения со стороны политической силы. В частности, "Победа" допустила ошибки в документах, а также не соответствует требованиям избирательного законодательства страны.

Парламентские выборы в Молдове должны состояться 28 сентября 2025 года. 11 июля истек мандат действующего парламента страны.

Что такое блок "Победа"

"Победа" (Pobeda - Victorie) - пророссийская оппозиционная политическая коалиция в Молдове, созданная 21 апреля 2024 года в Москве. Главная "идея" этого блока - срыв евроинтеграции с Молдовой и союз с Россией.

Ее основатель и лидер - пророссийский олигарх Илан Шор, который сбежал из Молдовы в Россию и получил российский паспорт. В Молдове Шор находится под следствием по обвинению в краже миллиарда долларов государственных денег.

Исполнительный секретарь и №1 в партийном списке - одиозная пророссийская деятельница, глава Гагаузии (автономия в составе Молдовы) Евгения Гуцул. Она известна тем, что в 2019-2022 годах возила в Молдову деньги из России, а ее взгляды открыто пропутинские. Находится под санкциями США.

Отметим, что 15 июля ЕС одобрил новый пакет санкций против пророссийских политиков и организаций в Молдове. В Брюсселе заявляют, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов.

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Молдова