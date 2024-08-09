Минус 700 КАБов и не только. Украина ударила по аэродрому "Липецк", где базируются МиГ-31 и Сушки

В ночь на 9 августа Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
По данным источников, на аэродроме находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более 700 управляемыми авиабомбами.
Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
Отмечается, что большинство самолетов, размещенных на аэродроме "Липецк-2", не успели взлететь до удара.
"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбить управляемыми авиабомбами (КАБ) украинские города. В начале августа мы уничтожили истребители и авиабомбы на аэродроме "Морозовск", а сегодня очередь дошла до "Липецка-2", - сообщил источник в СБУ.
Вместе с тем Генштаб ВСУ сообщил, что в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэропорта. На месте удара возник сильный пожар, было зафиксировано несколько источников возгорания и многократную детонацию.
Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31, которые относятся к воздушно-космическим силам РФ. Детали о результатах удара пока уточняются.
Кроме того, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, были поражены три радара противника: два от комплексов С-350 и один от С-300.
Подтверждено точное уничтожение одного из радаров ЗРК С-350, а информация о других целях пока уточняется. После ударов все три радара врага прекратили свою работу.
Ночью под Липецком прогремели взрывы в районе военного аэродрома, после которых вспыхнул масштабный пожар. Российские источники сообщили об атаке, которая стала причиной возгорания.
Местное управление МЧС России подтвердило факт пожара на аэродроме, присвоив ему третий ранг сложности. Однако причину возникновения пожара не разгласили.
В четырех населенных пунктах Липецкой области введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена эвакуация. Движение общественного транспорта остановлено, а все развлекательные мероприятия отменены.
Ранее публиковались спутниковые снимки с аэродрома Липецка после удара.
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