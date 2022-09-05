Мінус 300 окупантів і 19 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49800 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 5 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили пункт управління, багато живої сили і техніки окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.