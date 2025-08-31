Минус 21 оккупант: Россияне обстреляли друг друга на Херсонском направлении

Согласно публикации, события происходили на левом берегу Херсонской области. Вооруженный конфликт возник между подразделениями 127-й разведывательной бригады и 24 мотострелкового полка.

"Все началось с того, что военнослужащие 24-го полка открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой", - сказано в сообщении.

По итогу столкновения 21 оккупант ликвидирован, 17 получили ранения. Кроме того, после инцидента в подразделениях начались проверки, усилен контроль и допросы личного состава.

"Атмосфера внутри оккупационных частей стала ещё более напряженной: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов", - резюмировали в "АТЕШ".