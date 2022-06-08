Мінус 140 окупантів та безліч техніки: нові втрати Росії у війні
Фото: Росія за добу втратила у війні ще 140 військових (Getty Images)
Втрати Росії за минулу добу склали близько 140 військових вбитими. Також було ліквідовано 13 бронемашин, 9 артилерійських систем та 6 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно складають:
- особового складу близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,
- танків - 1393 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 3 429 (+13) од,
- артилерійських систем - 703 (+9) од,
- РСЗВ - 213 (+6) од,
- засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків - 212 (+0) од,
- гелікоптерів - 178 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу в Луганській області українськими військовими було відбито 11 атак ворога та знищено низку російської техніки.
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