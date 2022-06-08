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Мінус 140 окупантів та безліч техніки: нові втрати Росії у війні

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Київ, Середа 08 червня 2022 10:26
Мінус 140 окупантів та безліч техніки: нові втрати Росії у війні Фото: Росія за добу втратила у війні ще 140 військових (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Втрати Росії за минулу добу склали близько 140 військових вбитими. Також було ліквідовано 13 бронемашин, 9 артилерійських систем та 6 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно складають:

  • особового складу близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків - 1393 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 3 429 (+13) од,
  • артилерійських систем - 703 (+9) од,
  • РСЗВ - 213 (+6) од,
  • засоби ППО - 96 (+0) од,
  • літаків - 212 (+0) од,
  • гелікоптерів - 178 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 559 (+6),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу в Луганській області українськими військовими було відбито 11 атак ворога та знищено низку російської техніки.

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